Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia расскажет об «эмоциональной коммуникации» между водителем и машиной 

Motor.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Motor.ru
На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Kia расскажет от эре «эмоционального вождения». Основой интерактивной инсталляции станет система R. E. A. D. — первая технология, которая в режиме реального времени анализирует эмоциональное состояние водителя и подстраивает под него окружающее пространство.
Свою экспозицию Kia называет Space of Emotive Driving. Центральное место в ней занимает система R. E. A. D., которая разработана совместно с группой эмоциональных вычислений медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. R. E. A. D. или Real-time Emotion Adaptive Driving использует искусственный интеллект для считывания биосигналов и анализа эмоционального состояния водителя, оптимизируя и персонализируя пространство в салоне автомобиля.
Глава отдела исследований и разработок Kia Motors Альберт Бирман говорит, что R. E. A. D. позволит создать в салоне автомобиля интерактивное пространство, а также наладить постоянную «эмоциональную коммуникацию» между водителем и машиной.
Еще одной новинкой CES, но уже от родственной Hyundai, станет концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности. Одной из особенностей салона таких автомобилей должно стать цифровое лобовое стекло, которое не только меняет степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей. На него во время движения в режиме беспилотника могут транслироваться фильмы или другой развлекательный контент.
Motor.ru: последние новости
Porsche Boxster и Cayman получили драйверские версии Hyundai покажет на CES экспериментальный интерьер для беспилотников Дилер Aurus начал принимать предзаказы на седан Senat
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus LS 2019: японский император
Chery готовит два новых кроссовера для России1
Honda подготовила «вседорожный» Civic
Камеры установят на 10 000 ж/д переездов
Путин объяснил рост цен на бензин6
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
00:31
Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»
Автоновости
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение