Kia расскажет об «эмоциональной коммуникации» между водителем и машиной

На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Kia расскажет от эре «эмоционального вождения». Основой интерактивной инсталляции станет система R. E. A. D. — первая технология, которая в режиме реального времени анализирует эмоциональное состояние водителя и подстраивает под него окружающее пространство.

Свою экспозицию Kia называет Space of Emotive Driving. Центральное место в ней занимает система R. E. A. D., которая разработана совместно с группой эмоциональных вычислений медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. R. E. A. D. или Real-time Emotion Adaptive Driving использует искусственный интеллект для считывания биосигналов и анализа эмоционального состояния водителя, оптимизируя и персонализируя пространство в салоне автомобиля.

Глава отдела исследований и разработок Kia Motors Альберт Бирман говорит, что R. E. A. D. позволит создать в салоне автомобиля интерактивное пространство, а также наладить постоянную «эмоциональную коммуникацию» между водителем и машиной.