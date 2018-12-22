Почему зимой нельзя держать бак пустым

Опытные автомобилисты знают, что эксплуатация машины летом и зимой сильно отличается. То, что допустимо в теплое время года, зимой может привести к серьезным проблемам.

К примеру — топливный бак. Кроме собственно топлива, внутри обсуждаемой емкости находится много различных элементов и соединений, которые как положительно, так и отрицательно действуют на топливную систему.

Речь пойдет о воде. В процессе эксплуатации автомобиля, в топливной системе собирается некоторое количество конденсата воды. Если летом сам бак и топливо теплые, то и конденсата воды минимальное количество.

А вот зимой из-за разности температур, когда стенки бака холодные, а топливо разогретое, конденсация происходит куда более активно.

Экспериментальным путем выяснено, что если бак заполнен на четверть, за месяц активной езды зимой можно собрать конденсата воды до 200 мл. Из-за избытка влаги может обмерзнуть топливный насос и система.

Поэтому рекомендуется наполнять бак топливом хотя бы наполовину (лучше на ¾). А для борьбы с образовавшимся конденсатом бывалые автомобилисты рекомендуют использовать спирт. Заливается стакан спирта на полный бак. Спирт соединится с водой и нормально сгорит.