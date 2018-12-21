Почему можно не переплачивать за авто с «теплыми» креслами

Не каждый водитель может позволить себе приобрести новый автомобиль, имеющий все необходимые функции.

Зачастую отказываться приходится и от востребованных «зимних» опций, которые в условиях русской зимы порой нужны. Чаще всего набор функций включает в себя: обогрев лобового стекла, зоны покоя «дворников», рулевого колеса и кресел. В этом случае, можно обратить внимание на альтернативные способы обогреться.

Самым востребованным вариантом, становится электрическая накидка на сидения. Создается она чаще всего из прорезиненной или другой плотной ткани. Преимуществом становится простота в эксплуатации, работает весь механизм чаще всего от прикуривателя. При необходимости активировать систему, водителю достаточно вставить штекер в розетку. По мере нагревания сидения до нужной температуры, соответственно выключить.

Ещё одним альтернативным способом является перетягивание сидений. Этот способ является менее бюджетным, но при этом весьма эффективным. В ходе выполнения работы осуществляется смена материала на специализированный, имеющий нагревательные элементы. Никаких дополнительных проводов. А в качестве дополнительного преимущества существенное преображение салона.