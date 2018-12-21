Сколько стоили новые автомобили в России десять лет назад

Раньше и сахар был слаще, и трава зеленее, и цены ниже. В том числе и на новые автомобили. Мы вспомнили, сколько стоили машины десять лет назад.

На 2008 год пришёлся пик продаж новых автомобилей в нулевых годах: дилеры продали 2,7 млн машин (для сравнения — в 2018 году ожидается результат на уровне 1,8 млн). Сейчас цены того времени кажутся невероятно привлекательными.

Самым доступным автомобилем на российском рынке в то время была малолитражка «Ока» — цены начинались с 165 000 рублей. Это были последние экземпляры модели, так как ещё в ноябре Серпуховский автозавод завершил выпуск машин. Ещё один доступный вариант — хэтчбек Daewoo Matiz узбекского производства, стоивший от 204 000 рублей.

А сколько стоила продукция АвтоВАЗа ? Цены на « Ладу Калину» стартовали с отметки 230 000 рублей, «Приора» оценивалась как минимум в 272 600 рублей, а «Нива» — в 266 000 рублей. Сейчас самая дешёвая машина марки, седан « Лада Гранта », стоит от 420 000 рублей.

Внедорожник « УАЗ Патриот» в 2008 году предлагался по цене от 440 000 рублей, а сейчас желающим купить эту модель придётся выложить как минимум 764 000 рублей. Заметно подорожала за прошедшие десять лет и «Шеви Нива»: стоимость автомобиля в базовой комплектации выросла с 382 000 до 623 000 рублей.

Сегмент «бюджетных иномарок» в то время был представлен, например, «Хенде Акцентом» таганрогского производства за 299 700 рублей или « Рено Логаном» за 277 300 рублей. Но настоящим хитом продаж десять лет назад был Ford Focus — цены на него начинались с 389 000 рублей.

Можно отметить, что вместе с ростом цен за прошедшие годы улучшилось и оснащение машин. Скажем, базовый Kia Rio в 2008 году за 399 000 рублей — это одна подушка безопасности и кондиционер, а сейчас «Рио» в начальной комплектации за 740 000 рублей имеет две подушки, систему стабилизации, кондиционер и электропакет.

Покупатель, имевший в то время как минимум полмиллиона рублей, мог рассчитывать на весьма богатый выбор: за эту сумму можно было приобрести, например, базовый Mitsubishi Lancer (от 498 000 рублей), Kia Ceed (от 490 000 рублей) или « Шкоду Октавию» (от 499 000 рублей).

Под конец 2008 года автомобили начали дорожать из-за падения курса рубля, некоторые производители даже на время вернулись к практике указания цен в долларах или евро.