Раньше и сахар был слаще, и трава зеленее, и цены ниже. В том числе и на новые автомобили. Мы вспомнили, сколько стоили машины десять лет назад.
На 2008 год пришёлся пик продаж новых автомобилей в нулевых годах: дилеры продали 2,7 млн машин (для сравнения — в 2018 году ожидается результат на уровне 1,8 млн). Сейчас цены того времени кажутся невероятно привлекательными.
Самым доступным автомобилем на российском рынке в то время была малолитражка «Ока» — цены начинались с 165 000 рублей. Это были последние экземпляры модели, так как ещё в ноябре Серпуховский автозавод завершил выпуск машин. Ещё один доступный вариант — хэтчбек Daewoo Matiz узбекского производства, стоивший от 204 000 рублей.
А сколько стоила продукция АвтоВАЗа? Цены на «Ладу Калину» стартовали с отметки 230 000 рублей, «Приора» оценивалась как минимум в 272 600 рублей, а «Нива» — в 266 000 рублей. Сейчас самая дешёвая машина марки, седан «Лада Гранта», стоит от 420 000 рублей.
Внедорожник «УАЗ Патриот» в 2008 году предлагался по цене от 440 000 рублей, а сейчас желающим купить эту модель придётся выложить как минимум 764 000 рублей. Заметно подорожала за прошедшие десять лет и «Шеви Нива»: стоимость автомобиля в базовой комплектации выросла с 382 000 до 623 000 рублей.
Сегмент «бюджетных иномарок» в то время был представлен, например, «Хенде Акцентом» таганрогского производства за 299 700 рублей или «Рено Логаном» за 277 300 рублей. Но настоящим хитом продаж десять лет назад был Ford Focus — цены на него начинались с 389 000 рублей.
Можно отметить, что вместе с ростом цен за прошедшие годы улучшилось и оснащение машин. Скажем, базовый Kia Rio в 2008 году за 399 000 рублей — это одна подушка безопасности и кондиционер, а сейчас «Рио» в начальной комплектации за 740 000 рублей имеет две подушки, систему стабилизации, кондиционер и электропакет.
Покупатель, имевший в то время как минимум полмиллиона рублей, мог рассчитывать на весьма богатый выбор: за эту сумму можно было приобрести, например, базовый Mitsubishi Lancer (от 498 000 рублей), Kia Ceed (от 490 000 рублей) или «Шкоду Октавию» (от 499 000 рублей).
Под конец 2008 года автомобили начали дорожать из-за падения курса рубля, некоторые производители даже на время вернулись к практике указания цен в долларах или евро.