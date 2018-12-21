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Новый Mercedes-Benz GLE представлен в России 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Car.ru
Продажи Mercedes-Benz GLE на отечественном рынке начнутся в первом квартале 2019 года.
А пока состоялась закрытая презентация новинки. Известно, что российскому покупателю будет доступен GLE в трех вариантах исполнения: Premium, Sport и Sport Plus. В зависимости от комплектации цена колеблется от 4 950 000 до 6 230 000 рублей.
Впервые Mercedes-Benz GLE показали на осеннем автошоу в Париже. Собирают машину в США, штате Алабама.
Во внешних чертах машины четко прослеживается спортивный облик. Кроме того, имеются и прочие отличительные особенности.
Например, это коэффициент сопротивления воздуху на уровне 0,29. Это отличный показатель аэродинамики для автомобилей сегмента SUV.
Новый представитель GLE получит в свое распоряжение активную подвеску, электрическую регулировку задних сидений, полный привод, мультимедийный комплекс с двумя дисплеями на 12,3 дюйма.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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