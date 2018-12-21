Porsche придумала систему слежения за классическими машинами

Компания Porsche представила комплекс безопасности для классических автомобилей, с помощью которого можно отслеживать местоположение машины, а в случае угона — связаться с полицией. Система уже начала работать в некоторых европейских странах.

Владелец управляет настройками системы Porsche Classic Vehicle Tracking с помощью защищенного паролем приложения. Он может определить местоположение автомобиля, запретить повторный запуск двигателя, задать геозону перемещения и скорость. При отключении аккумулятора или несанкционированном начале движения машины на смартфон придет уведомление.

Дополнительно система позволяет найти автомобиль на стоянке, а также предусматривает специальные режимы с пониженным уровнем безопасности, когда раритет находится в сервисе или транспортируется. Владелец также может отследить последний маршрут автомобиля.

Что касается современных моделей, то Porsche начала тестировать прототипы электрокаров в виртуальной реальности. Например, за несколько месяцев до появления реальной машины инженеры могут вывести ее на «Северную петлю» Нюрбургринга. Так, во время симуляции заездов Taycan по виртуальному «Нордшляйфе» они проверили производительность электрической силовой установки и эффективность системы управлениям электроэнергией.