Россияне предпочитают вторичку новым автомобилям

Установлено соотношение между активностью покупателей на рынке новых автомобилей и востребованностью подержанных машин. Судя по всему, кризис на авторынке уже миновал, но причин для радикального оптимизма эксперты пока не видят.

В нынешнем году на каждые три проданных новых автомобиля приходятся 10 продаж в сегменте автомобилей с пробегом: иными словами, соотношение между рынками составляет 1:3,3. Такие данные приводит агентство "Автостат".

Показатель 2018 года аналитиками назван чуть более высоким, чем он был в прошлом году, когда это соотношение составляло 1 к 3,6. При этом наиболее активный отток покупателей на вторичный рынок за последние годы был зарегистрирован в 2016 году, то есть в разгар кризиса авторынка.

Тогда зафиксированное соотношение между новыми и подержанными автомобилями составляло 1:4. При этом до начала кризиса оно стремилось к 1 к 2: на каждый проданный новый автомобиль — лишь два с пробегом.

Аналитики агентства утверждают, что соотношение между продажами новых и подержанных машин растет именно в кризисный период, когда покупатели стремятся экономить и чаще обращаются на вторичный рынок. Таким образом, тенденцию, которая наблюдается последние два года, можно назвать положительной.

Однако, по мнению экспертов, говорить о скором возвращении к докризисным показателям пока рано.