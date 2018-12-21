Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спрос на дорогие автомобили в России вырос на 17% 

Ридус + ещё 1 6 часов назад
Фото: © pxhere.com
По итогам ноября 2018 года в России было продано 134 машины класса люкс, что на 17% превышает прошлогодний показатель, сообщает «Автостат».
Первое место по объему продаж занял Mercedes-Benz Maybach S-Class. В ноябре 51 автомобиль этой марки нашел своего покупателя.
На второй строчке расположился Bentley (33 проданных машины), а на третьей — Maserati (27 авто).
Счастливыми обладателями Lamborghini в ноябре стали 12 россиян, Rolls-Royce приобрели 9 человек, а Ferrari — лишь двое.
Более 60% проданных машин класса люкс (85 единиц) в ноябре купили жители столицы, а в Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель составил 13 и 9 экземпляров соответственно.
По данным агентства, за период с января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 1322 новых люксовых автомобиля, что на 3% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года россияне потратили на приобретение новых легковых автомобилей более триллиона рублей.
По данным на 1 июля 2017 года, в России насчитывалось 10,5 тысячи автомобилей сегмента Luxury, что составляет всего лишь 0,025% от всего парка легковых машин в стране.
Ридус: последние новости
Volkswagen готовит к выходу доступный электромобиль Новые модели Hyundai будут открываться по отпечатку пальца В Китае показали электромобиль с заменяемой батареей
Комментарии1
Бортжурнал , Maybach , Bentley , Lamborghini , Rolls-Royce , Ferrari , Maserati , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ford отзывает более 870 тыс. автомобилей
Швейцарские тюнеры доработали BMW X42
Новый Mercedes-Benz GLE представлен в России
«Яндекс. Такси» восстановил работу после сбоя
Audi Q7 приблизится к флагманскому Q8
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
00:31
Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»
Автоновости
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение