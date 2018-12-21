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Каршеринг предложил таксовать на своих машинах 

News.ru 8 часов назад
Фото: YouDrive/vk.com
Компания YouDrive, предоставляющая автомобили на короткое время, предложила пользователям возможность работать на арендованных автомобилях таксистом. Для этого клиентам нужно будет составить договор на определённое время (от 4 до 12 часов).
Фирма пообещала, что поможет будущим работникам в регистрации в агрегаторах, прохождении медосмотра и составлении путевого листа, сообщается на сайте. В качестве машин для аренды предлагаются BMW 218i Active Tourer.
Они оборудованы всеми необходимыми для такси элементами и имеют жёлтые номера.
Ранее News.ru писал о популярности каршеринга. В настоящее время в Москве действуют 15 операторов, работающих по такой системе. Их автопарк состоит из 13 тысяч машин. Они предоставляют большую опцию услуг и гибкую тарифную политику.
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Бортжурнал , BMW
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