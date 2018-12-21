Каршеринг предложил таксовать на своих машинах

Компания YouDrive, предоставляющая автомобили на короткое время, предложила пользователям возможность работать на арендованных автомобилях таксистом. Для этого клиентам нужно будет составить договор на определённое время (от 4 до 12 часов).

Фирма пообещала, что поможет будущим работникам в регистрации в агрегаторах, прохождении медосмотра и составлении путевого листа, сообщается на сайте. В качестве машин для аренды предлагаются BMW 218i Active Tourer.

Они оборудованы всеми необходимыми для такси элементами и имеют жёлтые номера.

Ранее News.ru писал о популярности каршеринга. В настоящее время в Москве действуют 15 операторов, работающих по такой системе. Их автопарк состоит из 13 тысяч машин. Они предоставляют большую опцию услуг и гибкую тарифную политику.