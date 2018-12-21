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Швейцарские тюнеры доработали BMW X4 

Car.ru 19 минут назад
Фото: Car.ru
Над двумя вариантами BMW X4 потрудились специалисты из мастерской Daehler Competition.
Главным образом обновления коснулись потенциала моторов. Так, первой для экспериментов была выбрана модификация M40i.
В заводской комплектации на машине предусмотрен двигатель на 3 литра и ресурсом в 360 лошадиных сил. Однако умельцы из швейцарского ателье смогли увеличить запас мощности на 60 единиц.
Также был «прокачан» BMW X4 с приставкой M40d. В изначальном варианте мотор автомобиля рассчитан на 326 «лошадей». Но специалисты подняли планку до 380 лошадиных сил.
Дополнительно оба представителя BMW получили спортивную подвеску. Она снизила клиренс, повысила управляемость кроссовера и простоту прохождения поворотов.
Агрессивности машинам добавляют четвертая выхлопная система из нержавеющей стали и новые колесные диски. Их диаметр составляет 21 или 22 дюйма.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , BMW X4 , BMW
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