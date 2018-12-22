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5 неожиданных советов водителям от мастеров автосервиса 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Никто не знает о продлении ресурса автомобиля больше, чем те, кто его чинит.
Мастера автосервисов раскрыли свои профессиональные секреты и дали водителям пять советов, которые защитят машину от поломок.
При разряженном аккумуляторе мастера советуют выключить зажигание, включить обратно, на пять-семь секунд запустить дальний свет и попытаться завести авто. Если не вышло, пробовать снова еще через пару минут.
При повышенном расходе горючего, мастера автосервисов советуют проверить воздушный фильтр.
Чтобы автомобиль служил дольше, важно правильно обкатать его. Первую тысячу км пробега используйте щадящий режим.
После кузовного ремонта мастера рекомендуют осматривать результат только при очень хорошем свете, чтобы не пропустить брак.
А если вы боитесь мошенников в СТО, не бойтесь взять с собой друга, который хорошо разбирается в технике. Так вы сможете проверить автосервис и получить достойное качество ремонта.
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Бортжурнал
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