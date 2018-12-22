Зачем включать фары перед запуском мотора

Вера автомобилистов в необходимость включать фары перед запуском двигателя не лишена смысла, рассказал «АвтоВзгляду» технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» Дмитрий Горбунов

Все водители знают, что машина требует больше заботы зимой, однако лишь те, кто получал права в СССР верят, что дальние фары, включенные перед запуском мотора, продлевают жизнь аккумулятора.

По их мнению, включение фар прогревает электролит и пластины батареи. По мнению тех, кто помоложе, это, наоборот, разряжает батареи и нагружает электропроводку.

По словам Дмитрия Горбунова, правы первые. Включать дальний свет следует на три-пять секунд перед запуском двигателя после продолжительной зимней стоянки. Причем касается это владельцев как новых, так и подержанных машин.

Ранее «АвтоВзгляд» писал об опасности дистанционного запуска двигателя. По мнению автора публикации, это способно привести к засорению узлов топливной системы из-за неспособности бензина сгореть полностью при «холодном» пуске.