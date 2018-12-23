Почему нельзя хранить «мелочь» в машине

«Автовзгляд». Автоэксперты нашли нетривиальную причину возможного возгорания в автомобиле. Оказывается, машина может полностью выгореть из-за рублёвой монетки, оставленной в салоне авто, сообщает

В пример авторы статьи приводят резонасный инцидент, который произошёл в прошлом году в Вологде, где сгорела Lada Priora. ЧП наверняка осталось бы незамеченным, если бы не причина возгорания. По словам водителя, огонь вспыхнул после того, как в разъём прикуривателя попала обычная монетка. Произошло короткое замыкание. Предохранители, которые в таких случаях берут нагрузку не себя, не справились. Автомобиль выгорел почти полностью.

Таких историй в сети множество, сообщает «Автовзгляд». Риск пожара многократно увеличивается в автомобилях с большим пробегом, особенно в тех, где ремонтировалась электропроводка.

По словам экспертов, защититься от несчастного случая поможет специальная заглушка на гнездо прикуривателя. При необходимости её можно соорудить самостоятельно.