Почему нельзя хранить «мелочь» в машине 

Автоэксперты нашли нетривиальную причину возможного возгорания в автомобиле. Оказывается, машина может полностью выгореть из-за рублёвой монетки, оставленной в салоне авто, сообщает «Автовзгляд».
В пример авторы статьи приводят резонасный инцидент, который произошёл в прошлом году в Вологде, где сгорела Lada Priora. ЧП наверняка осталось бы незамеченным, если бы не причина возгорания. По словам водителя, огонь вспыхнул после того, как в разъём прикуривателя попала обычная монетка. Произошло короткое замыкание. Предохранители, которые в таких случаях берут нагрузку не себя, не справились. Автомобиль выгорел почти полностью.
Таких историй в сети множество, сообщает «Автовзгляд». Риск пожара многократно увеличивается в автомобилях с большим пробегом, особенно в тех, где ремонтировалась электропроводка.
По словам экспертов, защититься от несчастного случая поможет специальная заглушка на гнездо прикуривателя. При необходимости её можно соорудить самостоятельно.
В комментариях к статье пользователи предложили свой вариант — обратиться к производителю, чтобы в следующих моделях ВАЗов гнездо прикуривателя было размещено в недоступном для монет месте. Например, повыше справа от руля, как в Toyota RAV4.