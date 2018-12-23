Названы главные правила безаварийной езды зимой

«Автовзгляд» уверяет , что в холодное время года есть свои нюансы контраварийного вождения. По словам экспертов к ДТП могут привести не только снежная колея, но и «обманчивый асфальт», и «разруха в головах».

По словам авторов статьи, некоторые правила совпадают с всем известными постулатами аккуратной езды.

Держать дистанцию важно всегда, но зимой на этот аспект стоит обратить особое внимание. Особенно на загородных трассах, особенно следуя за фурами, которые в ходе движения поднимают массу снега с дороги и обочин. Водитель, «висящий на хвосте» у грузовика мгновенно может быть дезориентирован. В таком случае риск попасть в ДТП повышается в несколько раз.

Однако и обгонять многотонные машины нужно с особенно аккуратно. В холодное время года между полосами образовываются снежные «брустверы», попав на которые, водитель может потерять управление автомобилем.

Эксперты уверяют, зимой вообще не стоит резко перестраиваться и слишком резко дёргать руль в попытке объехать неровность на дороге. Машина с большой долей вероятности может уйти в занос, из которого 99% автолюбителей не умеют выходить.

Ещё одно правило — «не доверять асфальту». Несмотря на то, что иногда дорожное покрытие может выглядеть идеально чисто и сухо, специалисты напоминают, что даже в таких случаях проезжая часть всегда покрыта тонким слоем льда.

Водитель всегда должен быть внимателен, призывает «Автовзгляд». Как бы ни был огромен опыт автолюбителя, не стоит терять бдительность. Самоуверенность на дороге, которую авторы статьи назвали «разрухой в головах», может обернуться непоправимыми последствиями.