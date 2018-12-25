Volkswagen готовит электрический внедорожник

Известно, что вскоре VW представит на суд публики электрический транспорт с индексом I. D. Однако линейку электрокаров могут пополнить машины и совсем иного типа.

Первой из них может стать внедорожник Volkswagen с возможной рабочей приставкой T-Rug. Ожидается, что он будет достойно конкурировать с Land Rover Defender и представителями Jeep Wrangler.

Эксперты считают, что вероятнее всего на рынке новинка появится не ранее, чем через 4 года. Ее технические характеристики пока находятся на уровне прогнозов.

Так, вполне возможно, что T-Rug получит по электромотору на каждую ось с суммарной мощностью 400 лошадиных сил. На одной зарядке автомобиль сможет преодолеть около четырехсот километров.

При этом электрический вариант сможет превосходить внедорожники с традиционным двигателем. Этому будут способствовать увеличенный клиренс, низкий центр тяжести и высокий крутящий момент электроустановки.