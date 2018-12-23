Почему россияне любят побитые автомобили

Эксперты назвали несколько причин, в силу которых машины после аварии активно покупаются.

Первая из них заключается в том, что машины приобретаются СТО и другими компаниями с целью разбора на запасные части. После аварии некоторые узлы остаются целыми, а значит, их можно использовать при ремонте аналогичного транспорта.

В список входят двигатель, элементы корпуса, обязательные части тормозной системы. Они значительно дешевле заменителей. Кроме того, комплектующие подвергаются дополнительной обработке.

В некоторых случаях битый автомобиль можно восстановить до практически первоначального состояния. А раз так, машину можно продать по привлекательной цене. Правда, качество ремонта часто оставляет желать лучшего.

Есть и такой вариант, при котором сам хозяин пострадавшей машины разбирает ее на запасные части с целью их выгодной продажи. Правда, для этого необходимо иметь определенные навыки.