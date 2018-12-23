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Почему россияне любят побитые автомобили 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Эксперты назвали несколько причин, в силу которых машины после аварии активно покупаются.
Первая из них заключается в том, что машины приобретаются СТО и другими компаниями с целью разбора на запасные части. После аварии некоторые узлы остаются целыми, а значит, их можно использовать при ремонте аналогичного транспорта.
В список входят двигатель, элементы корпуса, обязательные части тормозной системы. Они значительно дешевле заменителей. Кроме того, комплектующие подвергаются дополнительной обработке.
В некоторых случаях битый автомобиль можно восстановить до практически первоначального состояния. А раз так, машину можно продать по привлекательной цене. Правда, качество ремонта часто оставляет желать лучшего.
Есть и такой вариант, при котором сам хозяин пострадавшей машины разбирает ее на запасные части с целью их выгодной продажи. Правда, для этого необходимо иметь определенные навыки.
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