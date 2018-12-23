Причины полюбить отечественную «Волгу» 

Отбросив в сторону все проблемы по части надёжности конструкции автомобиля «Волга», поговорим о достоинствах знаменитой машины.
Первое упоминание об автомобиле «Волга» появилось вместе с выпуском модели ГАЗ-21 в 1956 году. Впоследствии автомобиль имел богатую историю, вплоть до 2012 года. В 2012 года производство последних автомобилей Volga Siber было остановлено. За что же стоит любить Волгу? Улицы Москвы и других городов, заполняют различные модели иномарок и отечественных авто, по большей части внешне схожих между собой, но как только на дороге появляется ухоженная красавица «Волга», будь это Газ-21 или 24, все взгляды окружающих будут прикованы к ней. Автомобиль явно выделяется, подобно американским Chevrolet Camaro и т.д. Мечта коллекционера, одним словом. Современные производители автомобилей, заботясь о клиентах, довели надёжность авто до очень высокого уровня, и водителю не нужно делать ничего, кроме как раз в 10 — 15 тыс. км заезжать на плановое ТО. А что если вам хочется изучить конструкцию авто досконально? В этом случае «Волга» создана для вас! С этим автомобилем вы постигните все тонкости конструкции и поймёте все принципы работы механики!