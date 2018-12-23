Какие присадки вредят дизельным моторам?

В автомобильном мире водители обсуждают различные темы, непосредственно относящиеся к авто.

Большой интерес у владельцев дизельных машин вызывает топливная аппаратура, а точнее тема присадок, которые повинны в ее ускоренном износе. Такие элементы, как антизагустители «сушат» топливо, значительно снижая его технические характеристики. Более того, это негативно сказывается на работе системы Common Rail. В первую очередь нагружается подшипник скольжения в ТНВД.

Под влиянием системы происходит так называемое вырывание металлических частиц, которые разносятся по механизму и убивают ее компоненты. Так же добавки могут содержать высокомолекулярные присадки, не рассчитанные на температуру и соответственно давление в форсунках и ТНВД.

Для того, чтобы не испортить дизельный мотор водители обязаны регулярно проверять силовой агрегат на содержание уровня присадок, а также на появление металлических частиц. В случае, если сомневаетесь в своих силах, то лучше всего обратится к специалистам.