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Какие присадки вредят дизельным моторам? 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
В автомобильном мире водители обсуждают различные темы, непосредственно относящиеся к авто.
Большой интерес у владельцев дизельных машин вызывает топливная аппаратура, а точнее тема присадок, которые повинны в ее ускоренном износе. Такие элементы, как антизагустители «сушат» топливо, значительно снижая его технические характеристики. Более того, это негативно сказывается на работе системы Common Rail. В первую очередь нагружается подшипник скольжения в ТНВД.
Под влиянием системы происходит так называемое вырывание металлических частиц, которые разносятся по механизму и убивают ее компоненты. Так же добавки могут содержать высокомолекулярные присадки, не рассчитанные на температуру и соответственно давление в форсунках и ТНВД.
Для того, чтобы не испортить дизельный мотор водители обязаны регулярно проверять силовой агрегат на содержание уровня присадок, а также на появление металлических частиц. В случае, если сомневаетесь в своих силах, то лучше всего обратится к специалистам.
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