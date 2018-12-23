Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке автомобиля перед Новым годом

Блогер дал полезные советы относительно разумного приобретения машины в канун зимних праздников.

Автолюбитель столкнулся с необходимостью купить новенький Mitsubishi Pajero Sport с полным приводом, причем в максимальной комплектации. Однако человек располагал бюджетом только в 2 с половиной миллиона рублей.

Многие дилеры останавливались только на цене в три миллиона и ни на рубль меньше. Впрочем, один из салонов согласился сделать скидку на 600 тысяч рублей при условии покупки машины в кредит и по схеме Trade-in.

Блогер также порекомендовал внимательно отнестись к программам страхования жизни, предлагаемым продавцами. В некоторых случаях бывает разумно отказаться от них, что обернется дополнительной экономией.

Скидка может иметь место при той же программе Trade-in, но с условием расчета за наличные. В целом же автор публикации посоветовал изучить предложения от нескольких продавцов. Вполне возможно, что вместе со скидкой удастся получить дополнительные подарки.