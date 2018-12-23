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Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке автомобиля перед Новым годом 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Блогер дал полезные советы относительно разумного приобретения машины в канун зимних праздников.
Автолюбитель столкнулся с необходимостью купить новенький Mitsubishi Pajero Sport с полным приводом, причем в максимальной комплектации. Однако человек располагал бюджетом только в 2 с половиной миллиона рублей.
Многие дилеры останавливались только на цене в три миллиона и ни на рубль меньше. Впрочем, один из салонов согласился сделать скидку на 600 тысяч рублей при условии покупки машины в кредит и по схеме Trade-in.
Блогер также порекомендовал внимательно отнестись к программам страхования жизни, предлагаемым продавцами. В некоторых случаях бывает разумно отказаться от них, что обернется дополнительной экономией.
Скидка может иметь место при той же программе Trade-in, но с условием расчета за наличные. В целом же автор публикации посоветовал изучить предложения от нескольких продавцов. Вполне возможно, что вместе со скидкой удастся получить дополнительные подарки.
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Бортжурнал , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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