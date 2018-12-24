Новая модель Lada появится раньше, чем ожидалось

Нам уже известно, что АвтоВАЗ собирается выпустить новую модель под названием Lada Van с "повышенной степенью практичности". Изначально предполагалось, что премьера новинки состоится после 2020 года, то теперь появились новые вводные — новую "Ладу" могут показать гораздо раньше.

Недавно мы рассказывали о том, что по условиям нового СПИК концерн Renault-Nissan-АвтоВАЗ собирается инвестировать более 70 млрд рублей в развитие модельной линейки Lada. Одной из новых моделей как раз и станет автомобиль под названием Lada Van. Официальных данных о ней, разумеется, пока нет, однако раньше 2020-2022 годов эту машину никто не ждал. Оказывается, зря!

Портал Лада. Онлайн опубликовал фотографию неизвестного автора (возможно, с закрытой презентации), на которой размещено косвенное подтверждение более близких сроков запуска — уже в 2019 или 2020 году. Кстати, АвтоВАЗ традиционно предпочитает показывать новые модели в рамках Московского автосалона, а ближайшая выставка ММАС как раз состоится в 2020 году (проходит с шагом раз в два года). Возможно, живую Lada Van мы увидим именно там (но это не точно).

Что касается самого автомобиля, то, по одной из версий, модель Van построят на базе существующего "каблучка" Renault Dokker (последний базируется на платформе В0). Он существует в виде коммерческого фургончика и его пассажирской модификации. "Доккеру" могут глубоко изменить дизайн передка, который будет выполнен в Х-стилистике АвтоВАЗа и фактически скопирует "маску" у Lada Vesta

Моторная гамма, предположительно, будет включать в себя как "вазовские" агрегаты, так и двигатели Renault-Nissan. Кстати, у оригинального Dokker в России есть и 1,5-литровый дизельный двигатель. Сохранят ли его для "Лады", учитывая его дороговизну, пока неизвестно.

Практичная Lada Van, равно как и существующий "Ларгус", должна получить и пассажирскую модификацию с 5— и 7-местным салоном, и грузовую — с цельнометаллическим кузовом. Придет ли Van на смену Largus, или же будет продаваться параллельно, пока неизвестно.