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Сколько проедет машина со стертыми колодками 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Car.ru
Существует большое количество причин, которые мешают водителям вовремя обратиться в автомобильный центр для смены колодок.
При этом большинство водителей интересуются вопросом, а сколько смогут проехать вышедшие из строя колодки. Ведь важно знать, какой запас есть у водителей до критического момента, когда работоспособность элемента приблизится к нулю.
В руководствах по эксплуатации автомобиля производители указывают разрешенный период эксплуатации на вышедших из строя деталях. Как правило, он составляет 1000-1500 километров с момента загорания датчика.
Но, несмотря на это важно учитывать стиль вождения водителя, который непосредственно влияет на нагрузку, которая происходит на изношенные колодки. Полагаться на счастливый случай в этой ситуации не стоит, поэтому по возможности нужно сразу же отправится в автомобильный сервис для смены деталей.
Не забывайте о том, что изношенные колодки при несвоевременной замене могут привести к возникновению более серьезных проблем, в том числе и дорожно транспортных происшествий.
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