Сколько проедет машина со стертыми колодками

Существует большое количество причин, которые мешают водителям вовремя обратиться в автомобильный центр для смены колодок.

При этом большинство водителей интересуются вопросом, а сколько смогут проехать вышедшие из строя колодки. Ведь важно знать, какой запас есть у водителей до критического момента, когда работоспособность элемента приблизится к нулю.

В руководствах по эксплуатации автомобиля производители указывают разрешенный период эксплуатации на вышедших из строя деталях. Как правило, он составляет 1000-1500 километров с момента загорания датчика.

Но, несмотря на это важно учитывать стиль вождения водителя, который непосредственно влияет на нагрузку, которая происходит на изношенные колодки. Полагаться на счастливый случай в этой ситуации не стоит, поэтому по возможности нужно сразу же отправится в автомобильный сервис для смены деталей.

Не забывайте о том, что изношенные колодки при несвоевременной замене могут привести к возникновению более серьезных проблем, в том числе и дорожно транспортных происшествий.