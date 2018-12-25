Почему зимой лопаются противотуманки

Трещины на стеклах ПТФ появляются на многих лампах, независимо на изготовителя и типа ламп.

Более того, зачастую они возникают на одном и том же месте. Если это происходит не от внешних факторов, то речь идет о термальных трещинах. Основной причиной их возникновения становится резкий перепад температур. В отличии от стандартных фар, противотуманные имеют более меньший диаметр, поэтому лампа находится в непосредственной близости от стекла и, быстро нагреваясь, создает так называемый "тепловой" эффект.

Чаще всего подобные неприятности случаются во время длительной эксплуатации ПТФ, во время долгих пробок, где пропадает естественная аэродинамическая вентиляция. Более того, теплоотдача существенно снижается из-за загрязненности противотуманок. Конечно отказаться от их включения в зимний период не вариант, поэтому водителям приходится порой ломать голову как же сохранить элементы в должном состоянии.

Самым простым способом избежать возникновения трещин становится использование лампочек номинальной мощности. Еще одним действенным способом может стать бронировка лампочек специализированной защитной пленкой, имеющей толщину около 1,5 миллиметров. Конечно, полной гарантии не существует, но при этом как показывает практика многим водителям этот вариант помогает.