Как подготовиться к возможным трудностям на дороге и какие ошибки могут обойтись очень дорого?

В Москве с начала зимы выпало полметра снега. Семибальные пробки стали нормой, а 24 декабря были все 10 баллов

Если вы читаете это, прогревая свой автомобиль, глушите двигатель и спускайтесь в метро. Это самый надежный способ. Снег не прекратится, говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

«На протяжении этой недели достаточно интенсивный снег, местами он будет спадать до слабого, и, конечно, осадки будут каждый день идти. Полностью снег прекратиться не сможет, потому чтj на подходе еще некая область с осадками. Это то, что нам прогнозируют».

Если метро — это не про вас ни при каких обстоятельствах, важно помнить, что в такую погоду при торможении АБС может бить в педаль сколько угодно — вы все равно будете плавно ехать дальше прямиком в корму впереди стоящего автомобиля. Несколько банальных на первый взгляд советов от вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина — все это знают, но многие игнорируют:

«Состояние резины — это ключевой момент, который влияет напрямую на тормозной путь. Поэтому нужно, желательно в месте, где нет автомобилей, пару раз потестировать, посмотреть, как машина реагирует на нажатие тормоза, не реагирует и насколько увеличился от привычного расстояния тормозной путь. Второй момент — это трос. Вас при уборке могут засыпать снегом, потому что вы можете застрять, и лучший вариант — это динамическая стропа. Она растягивается и аккуратно вытягивает автомобиль, в том числе оборудованный автоматической коробкой передач, без повреждения коробки. Точно так же важно иметь и большой запас омывающей жидкости, которая гарантированно не замерзнет. Я рекомендовал бы автовладельцам ту марку омывающей жидкости, которую они покупают регулярно, немножечко заморозить в морозилке и посмотреть, как она поведет себя при минус 20 хотя бы».

Провода для того, чтобы прикурить от аккумулятора другого автомобиля, щетка, которой снег нужно смахивать не только с лобового стекала и передних окон, и саперная лопата в эти дни — лучший друг водителя. Вы можете припарковаться у обочины, проедет снегоуборочная техника, и перед вами уже непреодолимое препятствие.

Сесть на брюхо — полбеды: всего-то пара часов поиска дворников и наблюдения за их работой. Это не страшно. А вот некоторые вариаторы, например, просто не прощают пробуксовок. Мой в прошлом году сломался при попытке выехать из заснеженного двора. На ремонт ушло более 100 тысяч рублей. На ровном, красивом, заснеженном месте.