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Обновленный Audi Q7 тестируют на заснеженных дорогах 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: carscoops.com
Немецкий производитель Audi продолжает работу над модернизированной версией Q7, которая должна соответствовать последним моделям бренда. Отмечается, наличие минимального камуфляжа указывает, что автомобиль должен дебютировать в первой половине 2019 года и войди в производство ближе к 2020 году.
Фото-шпионы Сarscoops обнаружили тестовый Audi Q7 во время испытаний по заснеженным дорогам и отметили следующие обновления: пересмотренную переднюю панель с новыми фарами, решеткой радиатора и бампером в стилистике, аналогичной Q8; светодиодные задние огни и другой задний бампер. Самые большие перемены были замечены внутри, где была полностью заменена приборная панель, включающая три дисплея (12,3-дюймовый цифровой приборный блок и пару сенсорных экранов, относящихся к информационно-развлекательной системе). Касательно оснащения, улучшенный Q7 должен поставляться с новейшей 48-вольтовой технологей Audi, в то время как спортивный SQ7 — 4,0-литровым дизельным агрегатом V8 TDI, рассчитанным на 429 лошадиных сил, и дополнительным электродвигателем.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Audi , Audi Q7
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