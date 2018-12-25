Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota отзывает почти 400 Lexus в России 

РИА Новости + ещё 15 6 часов назад
Фото: Авторамблер
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Toyota отзывает 390 седанов Lexus LS500 в России из-за проблем с системой перезапуска двигателя, говорится в сообщении Росстандарта.
"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 390 автомобилей марки Lexus (LS 500). Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Lexus на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 9 января по 3 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.
"В автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start-Stop, которая для снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен (например, при остановке на светофоре), из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля", — объясняет ведомство.
Как отмечается, на отзываемых машинах будет выполнено перепрограммирование блока управления двигателем, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Последние новости
Ну вот и все: "русский фактор" в американских грязных выборах доказан Запад ждет вторжения "вежливых людей" Что изменится в России с 1 января 2019 года
Комментарии
Бортжурнал , Lexus LS , Lexus , Toyota , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку1
Российскому авторынку предсказали скромный рост
В Подмосковье электричка сбила подростка
Geely объявила конкурс на название конкурента Теслы
Топ-менеджера Nissan освободили под залог
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
00:20
Тройное ДТП произошло в Крыму
ДТП Автоновости
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение