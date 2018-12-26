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Isuzu D-Max получит в России новый двигатель 

Allroader.ru 5 часов назад
Фото: Isuzu
Немногие знают, но в России вполне официально можно купить пикап от японской компании Isuzu. Конечно, модель Isuzu D-Max сложно назвать бестселлером рынка — в течение уходящего 2018 года (за исключением ноября-декабря) было продано всего 130 экземпляров.
До настоящего времени автомобиль был доступен только с 2.5-литровым 163-сильным дизельным двигателем, работающим в паре с «механикой» или АКПП. В будущем же модель появится в нашей стране и с более мощным мотором на 177 «лошадей», спрятанных в трех литрах объема цилиндров. Набор трансмиссий для него предусматривается идентичный.
Информация о новом силовом агрегате появилась в паспорте ОТТС, выданном японскому производителю. Необходимо признать, что при схожих показателях мощности новый двигатель обеспечивает выдачу пикового крутящего момента на более высоких оборотах.
В свою очередь, версия с новым двигателем получит расширенный состав оборудования, включая парковочные датчики, камеру заднего обзора, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и другие опции, недоступные для текущей версии Isuzu D-Max в России.
В продаже новая версия пикапа должна появиться весной 2019 года. Стоимость новинки не указывается, но с учетом минимальной цены Isuzu D-Max в 2 миллиона 470 тысяч рублей, ценник 3.0-литровой версии пикапа будет еще выше.
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Бортжурнал
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