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С Нового года в России подскочат цены на автомобили 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России сразу несколько популярных автоконцернов — АвтоВАЗ, Kia, Hyundai предупредили о существенном повышении цен на автомобили с 1 января 2019 года. Это связано с увеличением налога на добавленную стоимость.
Напомним, с нового года ставка НДС вырастет с 18% до 20%. В связи с этим АвтоВАЗ объявил о повышении цен на машины на 2,5 — 3%. Сам автопроизводитель отмечает, что корректировка цен на авто нового модельного ряда будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов, пишут «Ведомости».
Также о повышении цен заявили Kia и Hyundai. В среднем цена вырастет также на 2%. Остальные автопроизводители пока не объявили о повышении цен на автомобили.
Добавим, что в связи с ростом цен эксперты прогнозируют снижение спроса на машины в начале 2019 года.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, также в России в связи с увеличением НДС поднимутся цены на сотовую связь и мобильный интернет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Бортжурнал , Автоновости , Автоваз , Ведомости , ФедералПресс
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