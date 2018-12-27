С Нового года в России подскочат цены на автомобили

В России сразу несколько популярных автоконцернов — АвтоВАЗ , Kia, Hyundai предупредили о существенном повышении цен на автомобили с 1 января 2019 года. Это связано с увеличением налога на добавленную стоимость.

Напомним, с нового года ставка НДС вырастет с 18% до 20%. В связи с этим АвтоВАЗ объявил о повышении цен на машины на 2,5 — 3%. Сам автопроизводитель отмечает, что корректировка цен на авто нового модельного ряда будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов, пишут «Ведомости»

Также о повышении цен заявили Kia и Hyundai. В среднем цена вырастет также на 2%. Остальные автопроизводители пока не объявили о повышении цен на автомобили.

Добавим, что в связи с ростом цен эксперты прогнозируют снижение спроса на машины в начале 2019 года.