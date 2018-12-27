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Первый Porsche без ДВС получит версию Turbo 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Электрический Porsche Taycan выйдет в трех версиях: начальной Taycan, полноприводной Taycan 4s и топовой c приставкой Turbo. Кроме того, от представителя марки на североамериканском рынке стало известно, что цена машины составит от 90 до 130 тысяч долларов (6,2-9 миллиона рублей по текущему курсу).
Porsche будет использовать характерное для ДВС-моделей обозначения Turbo, чтобы сблизить электрокар с традиционными спорткарами, а еще — для привлечения к «Тайкану» нынешних клиентов. По слухам, именно «турбо»-версия получит двухмоторную установку мощностью 600 лошадиных сил и сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды, а до 200 — за 12 секунд.
Младшие версии будут менее мощными: базовый Taycan — 400-сильным, полноприводный Taycan 4s — 500-сильным. При этом все варианты электрокара оснастят двухступенчатой трансмиссией и системой зарядки с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 киловатт. Хотя сейчас Porsche вместе с BMW тестирует 450-киловаттный терминал, который за три минуты может обеспечить дополнительные 100 километров пробега.
Помимо Taycan, который инженеры Porsche тестируют на виртуальном Нюрбургринге, в линейке немецкой марки появится электрический кросс-универсал на базе прототипа Mission E Cross Turismo. Товарную версию машины будут собирать на заводе Porsche в Цуффенхаузене.
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Бортжурнал
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