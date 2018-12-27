ТОП-3 ошибок при прогреве авто зимой

По мнению экспертов, многие новички и даже опытные водители неправильно прогревают автомобиль, что сказывается на сроке и качестве его работоспособности.

Во-первых, не стоит направлять поток теплого воздуха только на лобовое стекло, так как из-за разницы температур при прогретом моторе стекло может пойти трещинами. Чтобы избежать такой неприятности нужно первые несколько минут греть стекло одновременно с салоном.

Во-вторых, не рекомендуется зимой быстро трогать с места на непрогретой машине. Движение нужно начинать плавно, без использования больших оборотов. В этом случае агрегаты быстрее и правильнее достигают необходимой температуры.

В-третьих, неправильно включать отопительный вентилятор до максимума, до того как автомобиль оптимально прогрелся. Холодный мотор будет подавать в салон холодный воздух, потому печку разумнее включать после того как силовой агрегат набрал нужную температуру.