Новые Mitsubishi Outlander попали под отзыв в России

В 5 тыс. кроссоверах российский сборки обнаружили дефект.

В сервис направят 4 950 экземпляров Mitsubishi Outlander, которые были проданы в период с марта по август 2018 года. Причиной отзыва стало возможное перегревание минусового кабеля АКБ, из-за которого может возникнуть возгорание, предупреждает Росстандарт.

В рамках сервисной кампании на указанных автомобилях будет проведена бесплатная замена дефектного кабеля.

Для Outlander это второй отзыв за месяц. Как сообщал "Авторамблер", 30 ноября японский автопроизводитель провел масштабную ремонтную акцию, которая охватывала 63 415 "Аутлендеров", проданных в России с июля 2012 года по декабрь 2014 года. Тогда причиной стало возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя.

А в сентябре российские "Аутлендеры" отозвали из-за вероятности отсоединения стекла люка крыши от рамки. Тогда в сервисы направили 21 тыс. кроссоверов.