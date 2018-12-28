Land Rover рассказал о внедорожных испытаниях нового Defender

Компания Land Rover опубликовала фотографии и видео с внедорожных испытаний прототипов Defender следующего поколения. Внедорожники тестирую в Северной Америке, проверяют надежность узлов при температурах до -40 и +48 градусов Цельсия, а также на высоте до четырех километров над уровнем моря.

Презентация нового Land Rover Defender состоится следующем году. Её, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею британской марки. Внедорожник будет во многом унифицирован с нынешним Discovery и выйдет в двух версиях с разной колесной базой. Маркировка машин останется прежней — 90 и 110. По слухам, в семейство также войдет модификация с индексом 130. Кроме того, в линейке Defender может появиться пикап и комфортный вариант Sport с электрической силовой установкой.

Гамма двигателей «Дефендера» будет состоять из «четверок» семейства Ingenium (прототип приводит в движение один из таких агрегатов — двухлитровый дизель). Не исключено появления бензиновых 3.0 V6 и 5.0 V8, а также гибридных установок. Дополнит их восьмидиапазонный «автомат» и полный привод.

Сейчас Land Rover тестирует четыре прототипа нового Defender из пилотного выпуска. Со временем тестовых машин будет все больше. Производством серийного внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.

«Дефендер» предыдущего поколения прекратили выпускать в январе 2016 года. Однако уже в январе 2018-го Land Rover представил особую версию внедорожника под названием Defender Works V8 70th Edition. Особенностью машины стал пятилитровый «атмосферник» с отдачей в 405 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Полный привод при этом сохранился: в состав трансмиссии вошла двухступенчатая раздатка, межосевой и два межколесных дифференциала.