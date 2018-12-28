Какие известные модели автомобилей прекратили выпускать в 2018 году

Лада Приора», Fiat Punto, Toyota Avensis… Что объединяет эти автомобили? Для них, как и ещё для нескольких известных моделей, 2018 год стал последним годом производства.

Лада Приора

Летом 2018 года с конвейера АвтоВАЗа сошли последние экземпляры седана «Лада Приора» (версии с кузовами хэтчбек и универсал сняли с производства ещё три года назад). Модель, появившаяся в результате глубокой модернизации «десятки», выпускалась в течение десяти лет и стала одной из самых узнаваемых машин марки. На протяжении нескольких лет «Приора» была лидером продаж в России, и хотя в последние годы спрос на неё заметно снизился, общий тираж модели превысил миллион экземпляров.

Nissan Almera

В октябре в Тольятти прекратился выпуск ещё одной модели — седана Nissan Almera. Автомобиль, созданный специально для российского рынка на глобальной платформе B0, дебютировал в 2012 году. Спрос на машину оказался не таким высоким, как планировалось, и в «Ниссане» решили отказаться от производства автомобиля, оставив в модельном ряду для России только кроссоверы.

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Chevrolet Matiz

Из российских автосалонов «Матизы» исчезли ещё в 2015 году, но в Узбекистане модель продолжали выпускать до лета 2018 года под именем Chevrolet Matiz. Таким образом завершилась история первого поколения компактного хэтчбека, производство которого стартовало в Корее ещё двадцать лет назад.

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Toyota Avensis

Уходящий год стал последним для модели Toyota Avensis: британский завод компании прекратил выпуск седанов и универсалов летом. В последние годы спрос на автомобиль был невысоким, и японцы отказались от разработки нового поколения модели. А российский рынок «Авенсис» покинул ещё в 2012 году, не выдержав внутренней конкуренции с локализованным седаном «Камри».

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Mazda 5

Покупатели по всему миру всё меньше интересуются семейными минивэнами, отдавая предпочтение кроссоверам. Вот и стильный однообъёмник Mazda 5 (он же Mazda Premacy на японском рынке) покинул конвейер, не оставив после себя преемника.

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Chevrolet Orlando

Очередным минивэном, павшим жертвой моды на «паркетники», стал Chevrolet Orlando. Из России этот автомобиль ушел ещё три года назад вместе с другими массовыми моделями марки, а в Корее и Узбекистане его продолжали выпускать до 2018 года. В Китае недавно представили «Орландо» второго поколения, но эта машина больше похожа уже на кроссовер.

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Fiat Punto

Компактный хэтчбек Fiat Punto дебютировал в 1993 году, став вскоре одним из самых продаваемых автомобилей в Европе. Но последние годы машина не могла похвастаться высоким спросом, и третье поколение модели стало последним — производство завершилось летом 2018 года.

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Skoda Yeti

На родине, в Чехии, кроссовер Skoda Yeti прекратили выпускать в 2017 году. Но производство машин в Нижнем Новгороде продолжалось до весны 2018 года, причем немало машин из последних партий отправили на экспорт в страны Европы. Преемником «Йети» стал кроссовер Skoda Karoq , но на российском рынке этот паркетник появится только во второй половине 2019 года после локализации производства.

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