Hyundai отзывает новые Santa Fe

Компания Hyundai решила отозвать 557 проданных в России кроссоверов Santa Fe. Речь идет о машинах нового поколения, поступивших в продажу в этом году. Дилеры реализовали их в период с 1 сентября по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств в комплектации с панорамной крышей является возможное повреждение материала подушки безопасности при ее раскрытии. На машинах будет выполнена установка дополнительного защитного покрытия на крепежный болт шторки безопасности», — говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Представители марки Hyundai уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.

Напомним, что последний месяц стал в России рекордным по числу отзывных кампаний. Все их мы [собрали в одной статье] (http://carclub.ru/articles/prorvalo_otzyvnye_kampanii_poslednego_mesyatsa.html