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Porsche выпустила эксклюзивную версию Macan «не для всех» 

Автовести 8 часов назад
Фото: Автовести
У компании Porsche есть собственное подразделение, которое занимается индивидуализацией стандартных моделей. Последняя работа немцев — это доработанный вариант обновленного Porsche Macan S, у которого даже на ковриках есть дорогая кожа.
Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur выпустило очень нарядную версию обновленного Porsche Macan S 2019 модельного года. Автомобиль изначально оборудован пакетом Sport Design и целиком окрашен в серый цвет Volcano Grey Metallic — включая мелкие декоративные элементы на бамперах, накладки на боковинах кузова (в базе они черные) и даже 20-дюймовые колеса серии Turbo.
Кстати, диффузор на заднем бампере здесь тоже собственный, более агрессивный по сравнению со стандартным Macan S. В качестве контрастирующих элементов — окрашенные в черный глянец дверные ручки и насадки "четырехствольного" спортивного выхлопа с регулировкой громкости. Интерьер "Макана" от заводского ателье тоже отличается от "конфигураторных" кроссоверов. В эксклюзивном порядке здесь используется двухцветное сочетание черной и бежевой кожи Мохаве, а также вставки серии "антрацитовый каштан" на передней панели и обивке дверей.
Как утверждает производитель, шпон дерева содержит в себе вкрапления металла, обеспечивающего особый блеск. Колодцы приборной панели, циферблат Sport Chrono и ремни безопасности тоже выполнены в бежевом цвете Mojave. Причем, кожаные вставки здесь присутствуют даже на ковриках.
По технической части Porsche Macan S от Exclusive Manufaktur ничем не отличается от стандартной машины. S-версия приводится в движение 354-сильным двигателем 3,0-турбо. Разгон до 100 км/ч здесь занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость — 254 км/ч. Во сколько "Порше" оценит эксклюзивную версию "Макана", производитель пока не сообщает.
Стандартный Porsche Macan S, тем временем, уже продается в России, однако компания Porsche убрала рублевые цены с официального сайта. Видимо, вскоре последует коррекция прайс-листов в связи с грядущим подорожанием. До этого базовая стоимость "живых" Macan S 2019 стартовала с 4 299 000 рублей, а начальный 2-литровый Macan (252 л.с.) стоил от 3 729 000 рублей.
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Бортжурнал , Porsche Macan , Porsche
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