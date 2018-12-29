Как узнать, станет ли мотору плохо от 92-го?

Довольно большое количество владельцев автомобилей стараются хоть немного сэкономить на топливе, заправляя свои транспортные средства 92 бензином вместо 95.

Большая часть делает это по причине экономии 150 рублей на одном заправленном баке, и думает, что 92 бензин по качеству превышает 95.

Это не соответствует действительности. В настоящее время производители прекратили получение 95 бензина из 92 при помощи введения множества разного рода присадок. Заводы по переработке нефти прошли модернизацию и вполне способны производить 95 бензин высокого качества.

Главным условием, определяющим возможность заправки в автомобиль 92 бензина, считается степень сжатия. Чем выше ее значение, тем хуже для мотора применение 92 бензина. В целом, при наличии значения степени сжатия до 10,2 заливка такого вида топлива является допустимой. При степени сжатия свыше 10,5 — заливать следует исключительно 95 бензин. Вторым фактором может быть тонкая настройка топливной аппаратуры, но основным параметром при выборе топлива все же остается степень сжатия.