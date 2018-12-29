Mercedes-Benz CLA второго поколения: новое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер CLA следующего поколения. В этот раз производитель решил сфокусироваться на новых фарах с J-образным росчерком дневных ходовых огней. Публичный дебют машины состоится на выставке CES, которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года.

Mercedes-Benz обещает, что новый CLA станет самым «умным» и эмоциональным в классе. Лифтбек оснастят модернизированным комплексом MBUX с функцией Interior Assistant, способной распознавать намерения водителя на основе движений, навигацией с дополненной реальностью и виртуальным фитнес-тренером. Среди опций будут полный привод и адаптивные амортизаторы.

Дизайн CLA будет перекликаться с нынешним CLS. Передняя часть машины станет более заостренной, сильнее наклонится лобовое стекло и линия крыши. Особенностями модели будет узкая линия остекления и двери без рамок.

Нынешний Mercedes-Benz CLA предлагается в России с турбомоторами 1.6 (150 сил) и 2.0 (211 лошадиных сил), совмещенными с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Цена начальной версии CLA 200 Urban составляет минимум 2 290 000 рублей.