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Ателье Bisimoto рассказало об универсале Civic с полным приводом от CR-V 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Американское ателье Bisimoto Engineering показало команде The Hoonigans один из своих проектов — 1000-сильный Honda Civic Wagon (EF). Универсал 1991 года оснащен полным приводом, каркасом безопасности и кастомным впуском, собранным на компонентах AEM.
В движение Civic Wagon приводит модифицированный двигатель K24 с экспериментальным обратным турбонагнетателем Turbonetics, новыми поршнями, шатунами и кулачками. Отдача агрегата составляет свыше 1000 лошадиных сил. «Цивик» оснащен цифровой приборной панелью, регулируемой подвеской KW Variant 3 и полноприводной трансмиссией с задним редуктором от Honda CR-V 2004 года. Коробка — гидравлическая секвенталка Quaife.
Видео: TheHoonigans
В активе Bisimoto есть еще один 1000-сильный автомобиль — минивэн Odyssey. Он оборудован 3,5-литровым двигателем с двумя турбонагнеталями Turbonetics, отдача которого после доработок составила 1029 лошадиных сил.
Кроме того, Bisimoto построило Porsche Boxster с центральным расположением водительского кресла. Спорткар получил каркас безопасности, систему увеличения мощности, похожую на формульную KERS (нажав на кнопку To Pass мощность битурбомотора можно кратковременно увеличить с 426 до 533 лошадиных сил.), а также цифровое салонное зеркало.
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Бортжурнал , Honda Civic , Honda , Honda CR-V , Porsche Boxster , Porsche
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