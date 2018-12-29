Ателье Bisimoto рассказало об универсале Civic с полным приводом от CR-V

Американское ателье Bisimoto Engineering показало команде The Hoonigans один из своих проектов — 1000-сильный Honda Civic Wagon (EF). Универсал 1991 года оснащен полным приводом, каркасом безопасности и кастомным впуском, собранным на компонентах AEM.

В движение Civic Wagon приводит модифицированный двигатель K24 с экспериментальным обратным турбонагнетателем Turbonetics, новыми поршнями, шатунами и кулачками. Отдача агрегата составляет свыше 1000 лошадиных сил. «Цивик» оснащен цифровой приборной панелью, регулируемой подвеской KW Variant 3 и полноприводной трансмиссией с задним редуктором от Honda CR-V 2004 года. Коробка — гидравлическая секвенталка Quaife.

Видео: TheHoonigans

В активе Bisimoto есть еще один 1000-сильный автомобиль — минивэн Odyssey. Он оборудован 3,5-литровым двигателем с двумя турбонагнеталями Turbonetics, отдача которого после доработок составила 1029 лошадиных сил.