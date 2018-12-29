Житель Кировограда переделал свой «Запорожец» в пикап и оценил свое творение в две тысячи долларов.
Запорожский автомобильный завод переживает не лучшие времена. Остро встает вопрос о рентабельности производства. Правительство Украины вообще рассматривает вопрос о возможной ликвидации предприятия.
И в это время один из автолюбителей из города Кировограда выдал на всеобщее обозрение чудо автомобильной техники на базе легендарного советского «Запорожца». Народный умелец использовал «Запорожец», добавил, что-то от УАЗа, основал все это на американских традициях. Получился пикап. Автор проекта заявил возможную цену за эксклюзивную модель — 2000 американских долларов.
Возможно, что это подсказка руководству ЗАЗ, не пойти ли легендарному «Запорожцу» по этому пути тюнинга и доработок. Может быть, такие идеи помогут спасти автозавод от нависшего над ним банкротства.