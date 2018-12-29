Украинский пикап на базе «Запорожца»

Житель Кировограда переделал свой «Запорожец» в пикап и оценил свое творение в две тысячи долларов.

Запорожский автомобильный завод переживает не лучшие времена. Остро встает вопрос о рентабельности производства. Правительство Украины вообще рассматривает вопрос о возможной ликвидации предприятия.

И в это время один из автолюбителей из города Кировограда выдал на всеобщее обозрение чудо автомобильной техники на базе легендарного советского «Запорожца». Народный умелец использовал «Запорожец», добавил, что-то от УАЗа , основал все это на американских традициях. Получился пикап. Автор проекта заявил возможную цену за эксклюзивную модель — 2000 американских долларов.