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Почему колеса начинают вибрировать и чем это грозит? 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Каждый водитель должен понимать, что появление колесных вибрация является серьезным тревожным признаком.
Как правило, возникновение такого явления напрямую свидетельствует о возникновении поломок, которые могут помешать полноценной эксплуатации автомобиля. Самой часто возникающей причиной вибраций становятся открутившиеся болты, которые просто не могут полноценно удерживать колеса.
Так же возникновение вибраций может появится в следствии разбалансированного колеса, или появления на нем грыжи. Причиной возникновения проблемы может стать утерянный при движении грузик, или повреждение самого диска при попадание в дорожную яму. Проблемы с подвеской могут стать следующей причиной возникновения вибраций. По мнению многих водителей самой простой проблемой считается вышедший из строя подшипник, который можно заменить самостоятельно.
При этом самой безобидной считается ситуация появления на дисках льдинок или снежных заносов. Проблемой назвать такое явление не возможно, но несмотря на это лучше избавиться от него быстрее, чтобы не расстраиваться и не переживать.
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