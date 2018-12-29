Почему в кроссовере не рекомендуется сидеть высоко?

Опытные водители знают, как нужно правильно сидеть за рулем автомобиля, и готовы поделиться знаниями с новичками.

На сегодняшний день на автомобильном рынке появляется большое количество машин с высоким дорожным просветом и увеличенным количеством технических параметров. Чаще всего они позиционируют себя в качестве спортивного паркетника. Управлять таким автомобилем будет комфортно только при правильной посадке.

Как показывает практика, водители порой вообще не обращают внимание на то, как они сидят за рулем. Хотя, неверное расположение за рулем считается основной многих проблем и может привести к серьезным проблемам. Опытные пилоты спортивных болидов знают, что лучше всего располагаться максимально низко и это правильно.

При такой посадке водителю гораздо проще почувствовать поведение автомобиля и подстроится под ту или иную дорожную ситуацию. Располагаясь в кроссоверах низко, появляется возможность увеличить уровень обзора, так как в таком случае изображения с боковых зеркал оказывается практически на ладони. Добиться нужного эффекта можно просто опустив сидения ниже.