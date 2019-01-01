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Магнит на масляном фильтре повышает ресурс автомобиля 

Car.ru 11 часов назад
Фото: Car.ru
Достаточно часто, автолюбители снимают болт слива на поддоне двигателя, и вместо него устанавливают аналогичный болт, но с магнитной составляющей.
Такая манипуляция объясняется тем. Что далеко не все металлические частицы нейтрализуются масляным фильтром. Но есть альтернатива этому, распространенный в народе метод.
Можно установить на масляный фильтр, снаружи, магниты. Если выбрать недорогой вариант, то это неодимовые магниты. Но по большому счету есть масса вариантов, получить приспособление из магнитов совершенно бесплатно. Кто занимается компьютерной техникой, то знает, что в старых жестких дисках есть пара неплохих магнитов. HDD от системника найти можно.
Практическая проверка действенности данного способа улучшения работы проверяется при очередной замене масла, можно разрезать масляный фильтр.
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