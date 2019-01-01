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Автоэксперты протестировали народные способы отрезвления перед поездкой 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Автоэксперты протестировали народные способы отрезвления перед поездкой
В разгар Новогодних праздников «Автовзгляд»
задался вопросом, можно ли быстро пересесть из-за праздничного стола за руль, при этом, не рискуя лишиться водительских прав. Авторы статьи рассказали, как действуют народные методы отрезвления на организм.
Как не лишиться прав на Новый год
Один из самых распространённых способов вмиг оказаться трезвым — выпить нашатырный спирт, разбавленный в воде. По словам экспертов, это слухи. Нашатырь, то есть аммиак «трезвит» до тех пор, пока раздражены слизистые. К тому же на показания алкотестера этот метод никак не влияет.
Далее коктейль из воды с марганцовкой. Пара литров такой смеси — прочистит желудок, но алкоголь из крови не выветрит.
Молоко, вопреки расхожему среди автолюбителей мнению, не препятствует всасыванию алкоголя, поэтому пить его, чтобы протрезветь бесполезно.
Та же история с активированным углём и аспирином. По словам экспертов, после их употребления алкотестер упорно показывает действительную степень опьянения.
Специалисты уверяют, ни один продукт питания, обладающий мочегонным эффектом от лишения прав не спасёт. Минеральные воды, чаи и травяные отвары действуют в первую очередь на почки, тогда как расщеплением алкоголя занимается печень.
Впрочем, авторы статьи признаются, существует пара способов обмануть автоинспектора. Например, перегар на какое-то время нейтрализуют кофейные зёрна и лавровый лист, а снизить концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе поможет гипервентиляция лёгких. Однако, эксперты отмечают, что запыхавшийся водитель с кофейным запахом изо рта, с большой долей вероятности вызовет подозрения у сотрудников ГИБДД.
Эксперты сделали вывод — ни одно народное средство не работает. По их мнению, единственный способ быстро протрезветь перед тем, как сесть за руль — это лечь под капельницу.
Комментарии16
Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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