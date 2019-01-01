Автоэксперты протестировали народные способы отрезвления перед поездкой

Автоэксперты протестировали народные способы отрезвления перед поездкой

В разгар Новогодних праздников «Автовзгляд»

задался вопросом, можно ли быстро пересесть из-за праздничного стола за руль, при этом, не рискуя лишиться водительских прав. Авторы статьи рассказали, как действуют народные методы отрезвления на организм.

Один из самых распространённых способов вмиг оказаться трезвым — выпить нашатырный спирт, разбавленный в воде. По словам экспертов, это слухи. Нашатырь, то есть аммиак «трезвит» до тех пор, пока раздражены слизистые. К тому же на показания алкотестера этот метод никак не влияет.

Далее коктейль из воды с марганцовкой. Пара литров такой смеси — прочистит желудок, но алкоголь из крови не выветрит.

Молоко, вопреки расхожему среди автолюбителей мнению, не препятствует всасыванию алкоголя, поэтому пить его, чтобы протрезветь бесполезно.

Та же история с активированным углём и аспирином. По словам экспертов, после их употребления алкотестер упорно показывает действительную степень опьянения.

Специалисты уверяют, ни один продукт питания, обладающий мочегонным эффектом от лишения прав не спасёт. Минеральные воды, чаи и травяные отвары действуют в первую очередь на почки, тогда как расщеплением алкоголя занимается печень.

Впрочем, авторы статьи признаются, существует пара способов обмануть автоинспектора . Например, перегар на какое-то время нейтрализуют кофейные зёрна и лавровый лист, а снизить концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе поможет гипервентиляция лёгких. Однако, эксперты отмечают, что запыхавшийся водитель с кофейным запахом изо рта, с большой долей вероятности вызовет подозрения у сотрудников ГИБДД.

Эксперты сделали вывод — ни одно народное средство не работает. По их мнению, единственный способ быстро протрезветь перед тем, как сесть за руль — это лечь под капельницу.