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Из-за чего машину дергает при разгоне 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Car.ru
Многие автомобилисты испытывают неприятные ощущения с тягой при разгоне транспорта. Эксперты назвали несколько причин этого явления.
Их можно объединить в две группы. Первая из них заключается с системой зажигания транспорта с бензиновым мотором. Вторая группа неприятностей затрагивает элементы питания.
Неожиданные провалы могут быть связаны с некачественным топливом, которое негативно влияет на работу двигателя. Иногда проще освободить бак от горючего.
Проблемы при разгоне появляются вследствие неудовлетворительного состояния воздушного или топливного фильтра. Выход заключается в его замене.
Свечи зажигания также являются причиной неудобств. Нагар на электродах способствует перебоям в функционировании мотора. Оптимальной станет замена свечей.
Часто засоряться свойственно форсункам. Одним из выходов из положения может стать промывка топливной системы.
Неисправные автомобильные провода с высоким напряжением также могут вызвать перебои в работе двигателя. Здесь уже без диагностики не обойтись.
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Бортжурнал
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