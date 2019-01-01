Из-за чего машину дергает при разгоне

Многие автомобилисты испытывают неприятные ощущения с тягой при разгоне транспорта. Эксперты назвали несколько причин этого явления.

Их можно объединить в две группы. Первая из них заключается с системой зажигания транспорта с бензиновым мотором. Вторая группа неприятностей затрагивает элементы питания.

Неожиданные провалы могут быть связаны с некачественным топливом, которое негативно влияет на работу двигателя. Иногда проще освободить бак от горючего.

Проблемы при разгоне появляются вследствие неудовлетворительного состояния воздушного или топливного фильтра. Выход заключается в его замене.

Свечи зажигания также являются причиной неудобств. Нагар на электродах способствует перебоям в функционировании мотора. Оптимальной станет замена свечей.

Часто засоряться свойственно форсункам. Одним из выходов из положения может стать промывка топливной системы.

Неисправные автомобильные провода с высоким напряжением также могут вызвать перебои в работе двигателя. Здесь уже без диагностики не обойтись.