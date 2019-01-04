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Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России 

РИА Новости + ещё 5 9 часов назад
Фото: Depositphotos / Kryzhov
Лидером по продаже кроссоверов и внедорожников за 11 месяцев 2018 года в России стал Hyundai, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Всего за этот период было продано более 656 тысяч автомобилей в кузове SUV. Более 70 приходится на десять автомобильных брендов.
Hyandai продала в 2018 году 90 тысяч экземпляров. На второй строчке расположился концерн Renault — около 69 тысяч проданных автомобилей. Замыкает тройку Nissan с результатом в 59 тысяч.
Четвертое место досталось Toyota c 58 тысячами проданных кроссоверов и внедорожников. Пятую строчку заняла KIA с результатом в 47 тысяч машин.
В десятку лидеров также вошли Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Mazda.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Chevrolet , Kia , Lada , Toyota , Mazda , Volkswagen , Renault , Mitsubishi
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