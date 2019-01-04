Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России

Лидером по продаже кроссоверов и внедорожников за 11 месяцев 2018 года в России стал Hyundai , сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего за этот период было продано более 656 тысяч автомобилей в кузове SUV. Более 70 приходится на десять автомобильных брендов.

Hyandai продала в 2018 году 90 тысяч экземпляров. На второй строчке расположился концерн Renault — около 69 тысяч проданных автомобилей. Замыкает тройку Nissan с результатом в 59 тысяч.

Четвертое место досталось Toyota c 58 тысячами проданных кроссоверов и внедорожников. Пятую строчку заняла KIA с результатом в 47 тысяч машин.