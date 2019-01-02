Пикап Lamborghini Urus: фантастика может оказаться реальностью

Как мы знаем, автобренд Lamborghini не так давно запустил в серию свой первый внедорожник Urus. И вот один из независимых дизайнеров запустил в сеть интернет рендер с изображением пикапа на базе модели Urus.

Безусловно, надеяться на скорое появление подобной версии пикапа от Lamborghini — это довольно смело.

Однако все успешные автопроизводители прислушиваются к пожеланиям клиентов. А эта версия пикапа уже успела собрать большое число восторженных отзывов.

Что же так впечатлило пользователей сети? Конечно это более агрессивный вид машины в сравнении с внедорожником. Большие колеса, и грузовой отсек, в который судя по пропорциям могло бы поместиться до 700 кг груза.

Салон вероятно мог бы получить строгое оформление с базовым набором оснащения, свойственным для пикапов «рабочих лошадок».

В общем, вероятность того, что кто-то из тюнеров возьмется за производство такого пикапа, достаточно высока. А там, глядишь, и сама компания Lamborghini подтянется.