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Джереми Кларксон назвал топ-5 худших автомобилей года 

ТК «Звезда» + ещё 5 17 часов назад
Фото: PLANET PHOTOS, Supplied by PLANET PHOTOS, Globallookpress
В списке «не самых лучших» транспортных средств отмечены такие, как «сложноуправляемый» Abarth 695 Rivale и Audi Q8, «подходящий только для тех, кто сошел с ума».
Опубликован топ-10 самых ненадежных автомобилей с пробегом
Известный своими колкими характеристиками в адрес мировых автоконцернов, британский телеведущий Джереми Кларксон назвал пять по его мнению худших автомобилей ушедшего 2018 года.
В его списке не самых лучших транспортных средств отмечены такие, как Abarth 695 Rivale, который Кларксон назвал «сложноуправляемым» и Audi Q8, «подходящий только для тех, кто сошел с ума».
Помимо них, во время тест-драйва для издания Sunday Times ведущий также не забыл упомянуть «маломощный» Renault Duster, «дискомфортную» спецверсию Mini и универсал от компании Volvo под литерой V60. Последний, как в присущей ему манере едко отметил Кларксон, является автомобилем «для тех, кто окончательно завязал со своей интимной жизнью».
Между тем, ранее журналист назвал топ-5 лучших автомобилей 2018 года. Для этого он протестировал около 30 самых различных машин, и выбрал самые необычные из них.
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