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Водители немецких автомобилей оказались самыми худшими 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Сотрудники крупной аналитической организации провели необычное исследование, в результате которого было выявлено, что самыми опасными являются владельцы немецких автомобилей.
Именно эта категория водителей чаще всего становится виновником аварийной ситуации, а также нарушителем правил дорожного движения. Полученные результаты говорят о том, что наиболее опасной машиной становится BMW 4-Series 420d. Более того, аналитики советуют быть особо внимательными на дороге, рядом с этой моделью автомобиля. Еще два немецких бренда, машины компаний Mercedes Benz и Audi ненамного отстают по показателям от лидера.
Самыми ответственными становятся водители автомобилей Vauxhall Agila, Hyundai i10, Kia Picanto и Suzuki Alto. Конечно, полученный рейтинг нельзя назвать полностью честным из-за особенностей каждой из представленных машин.
Вполне очевидно, что водители, управляющие автомобилями, предназначенными для быстрой и экстремальной езды чаще других оказывается в сводках ГИБДД. Сравнивать их с малолитражными моделями как минимум глупо и неразумно.
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Бортжурнал , Hyundai , Audi , BMW , Kia , Suzuki , Vauxhall , Suzuki Alto , Kia Picanto , Hyundai i10 , ГИБДД
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