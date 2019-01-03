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Как избежать кражи колес 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Car.ru
Самой распространенной автомобильной кражей, по праву является кража колес.
И несмотря на то, что на дворе не лихие 90-е, преступники все так же обращают внимание именно на колеса. Причем чаще всего краже подвергаются литые диски. Существует несколько простых, но в тоже время дельных советов, которые помогут решить проблему. Пользуйтесь платными стоянками, не оставляя автомобиль в не предназначенных для этого местах.
Во время парковки делайте это так, что лишить злоумышленников возможности снять колеса. Идеальным вариантом станут освещаемые, общедоступные стоянки, оборудованные камерами наблюдения парковочные места и так далее. Старайтесь поставить автомобиль так, чтобы одной стороной он полностью прилегал к стене или забору.
Установите на машину сигнализацию, оборудованную датчиком наклона. Она сработает в случае, если воры будут стараться снять колеса. Используйте для защиты колес так называемые "секретики". Это название было создано для специализированных болтов, имеющих необычную конфигурацию головки. Для того, чтобы открутить такие колеса мошенникам понадобится подходящий ключ, который не всегда есть в наличии.
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Бортжурнал , Автоновости
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