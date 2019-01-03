За 11 месяцев ушедшего 2018 года на территории Российской Федерации было продано 849 тысяч новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач. Данное число составляет 56% от общего объема продаж на российском рынке.
Лидирующим автопроизводителем среди участвующих в продажах стала южнокорейская марка Kia. С января по ноябрь 2018 года россияне приобрели 168,2 тысяч ее автомобилей.
Следом идет еще один представитель Южной Кореи — Hyundai. Его результат — 123 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota и ее неполные 90 тысяч проданных автомобилей с автоматической коробкой передач.
Четвертое и пятое места по продажам занимают немецкий Volkswagen в количестве 61,4 тысяч штук и еще один «японец» — Nissan (46,5 тысяч). Далее на следующих позициях расположились Mitsubishi, Renault, BMW и Mercedes-Benz. Как отметили эксперты аналитического центра «Автостат», на перечисленные 10 автомарок приходится порядка 80% от общего объема продаж новых «легковушек» с АКПП.
Ранее были названы 10 лучших автоновинок 2018 года. Одним из главных автомобильных событий стало появление на рынке обновленной Lada Granta.