Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные у россиян автомобили с «автоматом» 

ТК «Звезда» + ещё 3 10 часов назад
Фото: pixabay
За 11 месяцев ушедшего 2018 года на территории Российской Федерации было продано 849 тысяч новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач. Данное число составляет 56% от общего объема продаж на российском рынке.
Лидирующим автопроизводителем среди участвующих в продажах стала южнокорейская марка Kia. С января по ноябрь 2018 года россияне приобрели 168,2 тысяч ее автомобилей.
Следом идет еще один представитель Южной Кореи — Hyundai. Его результат — 123 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota и ее неполные 90 тысяч проданных автомобилей с автоматической коробкой передач.
Четвертое и пятое места по продажам занимают немецкий Volkswagen в количестве 61,4 тысяч штук и еще один «японец» — Nissan (46,5 тысяч). Далее на следующих позициях расположились Mitsubishi, Renault, BMW и Mercedes-Benz. Как отметили эксперты аналитического центра «Автостат», на перечисленные 10 автомарок приходится порядка 80% от общего объема продаж новых «легковушек» с АКПП.
Ранее были названы 10 лучших автоновинок 2018 года. Одним из главных автомобильных событий стало появление на рынке обновленной Lada Granta.
ТК «Звезда»: последние новости
Джереми Кларксон назвал топ-5 худших автомобилей года Джереми Кларксон назвал топ-5 лучших автомобилей 2018 года Новый Mercedes CLA показали на видео
Комментарии2
Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Lada Granta , BMW , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Mitsubishi , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина сбила двух пешеходов и загорелась в столице
Джереми Кларксон назвал худшие авто года48
Лесовоз устроил смертельное ДТП с несколькими машинами15
На трассе «Дон» из-за снегопада ограничено движение1
Найден забытый склад с новыми BMW99
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение