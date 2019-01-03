Названы самые популярные у россиян автомобили с «автоматом»

За 11 месяцев ушедшего 2018 года на территории Российской Федерации было продано 849 тысяч новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач. Данное число составляет 56% от общего объема продаж на российском рынке.

Лидирующим автопроизводителем среди участвующих в продажах стала южнокорейская марка Kia . С января по ноябрь 2018 года россияне приобрели 168,2 тысяч ее автомобилей.

Следом идет еще один представитель Южной Кореи — Hyundai . Его результат — 123 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota и ее неполные 90 тысяч проданных автомобилей с автоматической коробкой передач.

Renault, BMW и Четвертое и пятое места по продажам занимают немецкий Volkswagen в количестве 61,4 тысяч штук и еще один «японец» — Nissan (46,5 тысяч). Далее на следующих позициях расположились Mitsubishi Mercedes-Benz . Как отметили эксперты аналитического центра «Автостат», на перечисленные 10 автомарок приходится порядка 80% от общего объема продаж новых «легковушек» с АКПП.