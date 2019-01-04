Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии нашли «кладбище» советских «Жигулей» 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: James Smith / Facebook.com
"Кладбище" старых советских "Жигулей" разных моделей обнаружили в Великобритании. Фото выложил один из пользователей паблика владельцев Lada в Соединенном Королевстве Джеймс Смит.
На снимках видны модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107 в экспортном исполнении. Большинство легковушек — со старыми британскими номерами желтого цвета, которые были в ходу с 1963 по 1983 год. По словам автора снимков, все осмотренные им автомобили оказались с правым рулем.
Найден забытый склад с новыми BMW
Другие пользователи паблика попросили Смита поделиться координатами автосвалки. Дескать, кто-то сможет восстановить гниющие на ней машины, а кто-то с помощью запчастей отремонтирует собственные "Жигули". Однако автор фото сослался на обещание не рассказывать об этом месте. Как выяснилось, несмотря на неприглядный вид, речь идет о своего рода музее под открытым небом, где представлены не только Lada, но и куда более редкие автомобили. В частности, Volkswagen Notchback, польские FSO и немецкие NSU, а также довоенные машины. По словам Смита, хозяин необычной экспозиции "заботится об автомобилях" и знает историю каждого экземпляра.
Напомним, до середины 1990-х годов Lada была довольно широко представлена в Великобритании, но из-за несоответствия правилам безопасности и экологическим нормам отечественный автогигант покинул рынок Соединенного королевства. Не исключено, что после 2022 года АвтоВАЗ вновь вернется на Туманный Альбион — с новой генерацией Lada 4x4. Такой вариант развития событий не исключил президент компании Ив Каракатзанис.
Кстати, "кладбища" Lada в Европе находят регулярно. В частности, во Франции в апреле 2017 года обнаружили заброшенный автосалон с раритетными "девятками".
Российская Газета: последние новости
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW Какие автомобили можно купить в России за 560 тысяч рублей Видео: Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Комментарии39
Бортжурнал , BMW , Lada , Volkswagen , Джеймс Смит , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Штрафы ГИБДД спишут с россиян автоматически96
В Москве машина сбила двух пешеходов и загорелась
Джереми Кларксон назвал худшие авто года54
Лесовоз устроил смертельное ДТП с несколькими машинами15
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение