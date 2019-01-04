В Британии нашли «кладбище» советских «Жигулей»

"Кладбище" старых советских "Жигулей" разных моделей обнаружили в Великобритании. Фото выложил один из пользователей паблика владельцев Lada в Соединенном Королевстве Джеймс Смит

На снимках видны модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107 в экспортном исполнении. Большинство легковушек — со старыми британскими номерами желтого цвета, которые были в ходу с 1963 по 1983 год. По словам автора снимков, все осмотренные им автомобили оказались с правым рулем.

Другие пользователи паблика попросили Смита поделиться координатами автосвалки. Дескать, кто-то сможет восстановить гниющие на ней машины, а кто-то с помощью запчастей отремонтирует собственные "Жигули". Однако автор фото сослался на обещание не рассказывать об этом месте. Как выяснилось, несмотря на неприглядный вид, речь идет о своего рода музее под открытым небом, где представлены не только Lada, но и куда более редкие автомобили. В частности, Volkswagen Notchback, польские FSO и немецкие NSU, а также довоенные машины. По словам Смита, хозяин необычной экспозиции "заботится об автомобилях" и знает историю каждого экземпляра.

Напомним, до середины 1990-х годов Lada была довольно широко представлена в Великобритании, но из-за несоответствия правилам безопасности и экологическим нормам отечественный автогигант покинул рынок Соединенного королевства. Не исключено, что после 2022 года АвтоВАЗ вновь вернется на Туманный Альбион — с новой генерацией Lada 4x4. Такой вариант развития событий не исключил президент компании Ив Каракатзанис.

Кстати, "кладбища" Lada в Европе находят регулярно. В частности, во Франции в апреле 2017 года обнаружили заброшенный автосалон с раритетными "девятками".